"Рашизм" должен быть осужден как человеконенавистническая идеология – дипломат Огрызко

Как считает Огрызко, создатели идеологии "рашизма" и его практические исполнители "должны предстать перед специальным международным трибуналом и быть наказаны за совершенные ими преступления".

"Неспровоцированная жестокая агрессия России против Украины продемонстрировала всему демократическому миру, что в лице "рашизма" у него есть свой экзистенциальный враг. Россия еще раз подтвердила, что является не только империей зла, но олицетворением мирового зла", – подчеркнул он, назвав войну России против Украины "геноцидной".

Изменения режимов в России не изменяют "варварской, воинственной и глубоко антидемократической сущности" российского общества, которое "проникнуто идеей шовинизма и имперскости", написал Огрызко. По его мнению, Запад больше не имеет права "впасть в грех поддержки идеи о существовании "хороших русских".

"Согласно данным опроса, проведенного в августе этого года Всероссийским центром изучения общественного мнения, почти 60% россиян не видят пользы западной цивилизации и демократии. Из них 26% называют западные ценности "разрушительными". А вот поддерживают их – внимание! – целых 2 (два!) процента. Можно ли "демократизировать" это население и считать только Путина виновным в российских преступлениях?" – отметил Огрызко.

Он считает, что Россия является "колониальной империей" и на протяжении веков "беспощадно эксплуатировала свои колонии", а цивилизованный мир должен помочь этим народам "вернуться к свободе и независимому существованию".

"Имперская Россия не имеет права на будущее в ее нынешнем виде и границах. Управляемая дезинтеграция этой страны, создание на ее территории ряда мирных безъядерных государств – единственный шанс избежать ядерного апокалипсиса. Цивилизованный мир должен наконец это понять и начать формировать свое безопасное будущее", – резюмировал Огрызко.