Мужчину, стрелявшего в российских полицейских в приграничном Новошахтинске, задержали. Это дезертир-вагнеровец, пишут СМИ

Задержанный был завербован в ЧВК в колонии, пишет Baza Фото: WarGonzo / Telegram

Он заявил, что стрелявшего нашли в "пустующем здании под Новошахтинском".

Baza пишет, что задержанного зовут Павел Николин, это бывший заключенный, который отбывал срок за кражу и разбой и был завербован в колонии частной военной компанией "Вагнер" для участия в войне против Украины.

24 ноября этот вагнеровец "передумал воевать и сбежал", сообщила Baza. 6 декабря он открыл огонь по полицейским в Новошахтинске, который находится примерно в 10 км от границы с Украиной (речь об оккупированной части Луганской области). В ходе стрельбы Николин ранил одного из полицейских в таз, а потом скрылся.

По данным Baza, его искали около суток и нашли на заброшенной свиноферме.