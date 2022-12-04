Пленный вагнеровец заявил, что в ЧВК создали отдельное подразделение из "обиженных"

Наемник говорит, что на фронте провел "один день" Скриншот: Бутусов Плюс / YouTube

Болчеву 26 лет, он сказал, что живет в селе Гагарино Липецкой области. Рассказывая о себе, этот пленный утверждал, что попал в тюрьму за кражу барана, отбывал срок в Липецкой колонии. "В нашей деревне работы нет, полез, чтобы поесть", – объяснил Болчев решение украсть барана. До этого пленный, по его же словам, отбывал наказание за кражу. А еще раньше – работал в Москве на стройке, но "с алкоголем очень сильно связался и покатилась жизнь вот так вот". Он женат, дочери три года.

Он рассказал, что был завербован в колонии представителем ЧВК. Когда Болчева спросили, как представитель ЧВК объяснял, почему заключенным нужно воевать против Украины, тот ответил: "В минобороны, там, все пьют, гуляют, – сказал. – А мы будем делать. У нас направление – Бахмут. Именно Бахмут".

До этого, по словам Болчева, он название Бахмута не слышал. Воевать он якобы пошел из-за обещания, что через шесть месяцев участия в ЧВК "Вагнер" сможет получить амнистию (хотел на "нормальную" работу устроиться). Обещание, по его словам, было ложью. Он провел на фронте один день и сдался, а всего в составе ЧВК – два месяца.

Он рассказал, как из колонии заключенных привезли на обучение в Ростов-на-Дону, говорил о финансовом обеспечении наемников и других завербованных в его колонии заключенных.

По его словам, отдельное подразделение в ЧВК создали из "обиженных".

"А таким обиженным, как говорится, "петухам", он, представитель, сказал, что за ними другой "петух" приедет. Я так понял, что он такой же, "петух". – добавил Болчев. – Их отдельно [вербуют]. Они отдельно. Он [представитель ЧВК] говорил, что они окопы только пригодны копать. Окопы, туалеты".

Как пояснил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, речь о заключенных-гомосексуалах или тех, кто стал жертвой сексуального насилия в колонии.

"Таким образом, Россия, которая открыто отрицает наличие прав на сексуальную свободу для гомосексуалов, заставляет их идти на войну и создает из них отдельные подразделения. Поразительное пренебрежение правами человека и лицемерие путинской России", – подчеркнул Бутусов.