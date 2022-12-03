США включили ЧВК "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство

Блинкен внес Россию и еще ряд стран в список государств, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе" Фото: EPA

"Я назначаю группировки "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, радикальное движение "Талибан" и "Вагнер", основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство", – говорится в заявлении.

Кроме того, Блинкен внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе" с 1998 года.

Госдепартамент США считает, что их власть причастна или допускает совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания. В список также попали Куба и Никарагуа.

Кроме этого, Госдепартамент внес в специальный контрольный список государства, правительства которых несут ответственность за серьезные нарушения свободы вероисповедания: Алжир, ЦАР, Коморские Острова и Вьетнам.