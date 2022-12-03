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США включили ЧВК "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство

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Блинкен внес Россию и еще ряд стран в список государств, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе"
Блинкен внес Россию и еще ряд стран в список государств, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе"
Фото: EPA

США внесли российскую частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 2 декабря на сайте Госдепа.

"Я назначаю группировки "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, радикальное движение "Талибан" и "Вагнер", основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство", – говорится в заявлении.

Кроме того, Блинкен внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе" с 1998 года.

Госдепартамент США считает, что их власть причастна или допускает совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания. В список также попали Куба и Никарагуа.

Кроме этого, Госдепартамент внес в специальный контрольный список государства, правительства которых несут ответственность за серьезные нарушения свободы вероисповедания: Алжир, ЦАР, Коморские Острова и Вьетнам.

Контекст:

ЧВК "Вагнер" – военизированная организация, в которой работают тысячи наемников. Она получила "широкое признание", проводя террористические операции в Украине, Мали, Судане и Центральноафриканской Республике, которые привели к массовым убийствам мирных жителей с 2014 года, говорится на сайте сенатора Уикера. 

Группировка уже находится под санкциями минфина США. Ее основатель Евгений Пригожин также находится под санкциями США, ЕС и Британии.

Депутаты Европарламента также призвали власти ЕС объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией за нарушения международного права в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Госдепартамент США, наемники, Энтони Блинкен, Вагнер, ЧВК
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