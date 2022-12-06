ЧВК "Вагнер" начала вербовку в тюрьмах на оккупированных территориях Украины – Центр национального сопротивления

Речь идет о колониях в захваченных Россией частях Донецкой области. Местные гауляйтеры так называемой "ДНР" согласились на начало "мобилизации", выдав специальное "решение".

"Теперь террористическая организация будет искать "живую силу" в украинских тюрьмах. Отметим, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как пушечное мясо", – говорится в сообщении Центра.

Контекст:

Ранее СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, перед освобождением города выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей и скрылась. По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители вернули в следственные изоляторы 166 заключенных, которых выпустили оккупанты из Херсонского СИЗО перед тем, как сбежать из города.

В октябре оккупанты освободили большинство преступников из колонии №90 в Херсоне для участия в войне против Украины, сообщал Генштаб ВСУ.