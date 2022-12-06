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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" начала вербовку в тюрьмах на оккупированных территориях Украины – Центр национального сопротивления

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Заключенных без подготовки отправляют на передовую
Заключенных без подготовки отправляют на передовую
Фото: ЕРА

Российская частная военная компания "Вагнер" договорилась с главарями боевиков в ОРДЛО о вербовке заключенных из мест лишения свободы, оказавшихся на временно оккупированных территориях. Об этом 6 декабря сообщил сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Речь идет о колониях в захваченных Россией частях Донецкой области. Местные гауляйтеры так называемой "ДНР" согласились на начало "мобилизации", выдав специальное "решение". 

"Теперь террористическая организация будет искать "живую силу" в украинских тюрьмах. Отметим, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как пушечное мясо", – говорится в сообщении Центра.

Контекст:

Ранее СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, перед освобождением города выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей и скрылась. По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко  сообщил, что правоохранители вернули в следственные изоляторы 166 заключенных, которых выпустили оккупанты из Херсонского СИЗО перед тем, как сбежать из города. 

В октябре оккупанты освободили большинство преступников из колонии №90 в Херсоне для участия в войне против Украины, сообщал Генштаб ВСУ.

Теги: Донецкая область, заключенные, наемники, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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