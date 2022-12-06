В российском Новошахтинске перекрыли дороги из-за мужчины с пулеметом, он может быть дезертиром – СМИ. Видео

Полиции приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Трое сотрудников ППС прочесывали местность в поисках недавно пропавшей женщины, как вдруг увидели в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием. Увидев сотрудников, неизвестный начал стрелять, сообщает канал.

Один из полицейских получил ранение в таз, он госпитализирован. После перестрелки неизвестному удалось скрыться. По информации Baza, в Новошахтинске введен план "Сирена".

Мужчина с пулеметом в Новошахтинске может быть дезертиром, сообщил канал. В городе закрывают выезды и детские сады. Жителей просят быть внимательными и понапрасну не выходить на улицу. Выезд из Новошахтинска тоже закрыт.

Канал опубликовал видео, снятое водителем, застрявшим на перекрытой дороге.

Также опубликовано видео, на котором виден предполагаемый стрелок.