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В гей-клубе в США произошла стрельба, погибли пять человек

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Предполагаемого стрелка задержала полиция
Предполагаемого стрелка задержала полиция
Фото: ЕРА

Вечером 19 ноября в гей-клубе, расположенном в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек, еще 18 получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя полиции Памелы Кастро сообщает 20 ноября CNN.

Многочисленные сообщения в экстренные службы из клуба Q начали поступать ближе к полуночи. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там вероятного подозреваемого – он был один.

Мужчину арестовали, в полиции отметили, что он находится на лечении от полученных в клубе травм.

Полиция отказалась говорить о возможных мотивах произошедшего, отметила телекомпания.

В Fаcebook гей-клуб поблагодарил "за скорую реакцию героических клиентов, которые обезвредили стрелка и прекратили это проявление ненависти".

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Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, ЛГБТ, стрельба, полиция, арест, жертвы, Колорадо, погибшие, ранение
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