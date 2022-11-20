В гей-клубе в США произошла стрельба, погибли пять человек

Многочисленные сообщения в экстренные службы из клуба Q начали поступать ближе к полуночи. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там вероятного подозреваемого – он был один.

Мужчину арестовали, в полиции отметили, что он находится на лечении от полученных в клубе травм.

Полиция отказалась говорить о возможных мотивах произошедшего, отметила телекомпания.

В Fаcebook гей-клуб поблагодарил "за скорую реакцию героических клиентов, которые обезвредили стрелка и прекратили это проявление ненависти".