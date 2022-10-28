Зеленский обсудил с новым премьером Италии интеграцию Украины в ЕС и НАТО и пригласил ее в Украину

Зеленский отметил, что поздравил Мелони с назначением на должность премьер-министра Италии.

"Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Рассказал о текущей ситуации в нашем государстве и пригласил посетить Украину", – написал он.

Привітав @GiorgiaMeloni з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Італії. Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до #ЄС і #НАТО . Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив здійснити візит до України.

Контекст:

На выборах, прошедших 25 сентября, победила партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии"), лидером которой является Мелони. Она приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября и стала первой женщиной, занявшей этот пост.

С начала полномасштабного вторжения Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует.

22 июня Сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продлить помощь Украине в ее войне против России, сообщило Corriere della Sera. 27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входят военная техника и оборудование.