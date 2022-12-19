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Страны ЕС согласовали "потолок цен" на газ – Bloomberg

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"Потолок цен" направлен на предотвращение резких скачков на рынке газа
"Потолок цен" направлен на предотвращение резких скачков на рынке газа
Фото: EPA

Страны Европейского союза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180 за мегаватт-час ($215 за 1 тыс. м³). Об этом 19 декабря сообщил Bloomberg.

Согласованная цена значительно ниже, чем ранее предлагала Еврокомиссия. В частности, месяц назад ЕК обсуждала "потолок цены" в размере €2075 за мегаватт-час ($3080 за 1 тыс. м³).

Как отметил Bloomberg, механизм коррекции газового рынка предназначен для предотвращения резких колебаний цен. Он будет применяться с 15 февраля. Чтобы механизм "сработал", разница с мировыми ценами на природный газ должна превысить €35 и продержаться на таком уровне более трех дней, объяснил телеканал.

Предложение о вмешательстве в рынок, которое группа стран – членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. Германия, Нидерланды и Дания призывали "к осторожному подходу", чтобы избежать "слишком большого вмешательства в рынок", отметил Bloomberg. Бельгия, Италия, Греция и Польша настаивали на более "агрессивном инструменте" сдерживания цен на газ, говорится в материале.

Соглашение об ограничении цены на газ также разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители, добавил телеканал. 

Как подчеркнула Еврокомиссия, ограничение должно быть сдерживающим фактором, а не инструментом, который "следует активно использовать". "Потолок цен" направлен не на искусственное установление стоимости, а на предотвращение резких скачков на рынке, добавили в ЕК.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Стоимость газа в августе повышалась почти до $3600 за 1 тыс. м³. Позже она снизилась. 6 декабря цена составляла $1400 за 1 тыс. м³.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо.

Теги: Германия, Греция, Польша, Италия, газ, Нидерланды, Дания, Еврокомиссия, Бельгия, цены, газопровод, ограничения, Евросоюз, соглашение, природный газ, цена, ЕС
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