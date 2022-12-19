Страны ЕС согласовали "потолок цен" на газ – Bloomberg

Согласованная цена значительно ниже, чем ранее предлагала Еврокомиссия. В частности, месяц назад ЕК обсуждала "потолок цены" в размере €2075 за мегаватт-час ($3080 за 1 тыс. м³).

Как отметил Bloomberg, механизм коррекции газового рынка предназначен для предотвращения резких колебаний цен. Он будет применяться с 15 февраля. Чтобы механизм "сработал", разница с мировыми ценами на природный газ должна превысить €35 и продержаться на таком уровне более трех дней, объяснил телеканал.

Предложение о вмешательстве в рынок, которое группа стран – членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. Германия, Нидерланды и Дания призывали "к осторожному подходу", чтобы избежать "слишком большого вмешательства в рынок", отметил Bloomberg. Бельгия, Италия, Греция и Польша настаивали на более "агрессивном инструменте" сдерживания цен на газ, говорится в материале.

Соглашение об ограничении цены на газ также разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители, добавил телеканал.

Как подчеркнула Еврокомиссия, ограничение должно быть сдерживающим фактором, а не инструментом, который "следует активно использовать". "Потолок цен" направлен не на искусственное установление стоимости, а на предотвращение резких скачков на рынке, добавили в ЕК.