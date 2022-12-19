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ЕС сегодня рассмотрит сниженный потолок цены на газ – СМИ

Правительство Чехии предложило снизить потолок до &euro;188 за мегаватт-час
Правительство Чехии предложило снизить потолок до €188 за мегаватт-час
Фото: depositphotos.com

Государства – члены Европейского союза 19 декабря обсудят потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить потолок до 188 за мегаватт-час по сравнению с 275, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце.

План будет обсуждаться министрами энергетики на встрече 19 декабря. Предложение о вмешательстве в рынок, которое группа стран – членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия выступала за осторожный подход, зато Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с верхней границей цены на уровне ниже €200.

Соглашение об ограничении цены на газ также разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители, отмечают журналисты. Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных отметок в начале этого года после того, как Россия резко сократила поставки газа в блок с развязыванием полномасштабной войны против Украины.

Согласно последней редакции, так называемый "корректировочный механизм газового рынка" заработает, когда месячные и годовые контракты на газ в хабе TTF превысят €188 за мегаватт-час в течение трех дней. Он также потребует, чтобы разрыв между ценой природного газа и заранее определенной корзиной цен на СПГ не превышал €35. Контракты, превышающие этот предел, выполнять будет запрещено.

Кроме того, новый проект позволяет ЕК прекратить свое вмешательство на рынке, если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Исполнительный орган также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок. Некоторые критики опасаются, что ограничение цены в Европе может сделать ее менее привлекательной для продавцов во всем мире.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Стоимость газа в августе повышалась почти до $3600 за 1 тыс. м³. Позже она снизилась. 6 декабря цена составляла $1400 за 1 тыс. м³.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, газ, цены, Bloomberg, СПГ, цена на газ, ЕС
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