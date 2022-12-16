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России приходится соблюдать потолок цен на нефть, несмотря на угрозу остановить продажи – СМИ

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2 декабря правительства стран ЕС договорились об ограничении цены на нефть из РФ в размере $60 за баррель
2 декабря правительства стран ЕС договорились об ограничении цены на нефть из РФ в размере $60 за баррель
Фото: ЕРА

Москва отступила от своих первоначальных угроз полностью остановить продажи нефти по ограниченной цене, установленной G7. Об этом сообщает 15 декабря написало издание Financial Times.

По данным издания, увеличилось количество танкеров с российским топливом, которые застрахованы западными компаниями, что было бы невозможно без соблюдения ограничений.

Согласно принятому решению о "потолке" цен, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентств только при условии, что она покупается не дороже, чем по $60 за баррель.

Ссылаясь на отчеты от компании Kpler, издание пишет, что после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили не меньше семи танкеров, которые застрахованы западными компаниями. Авторы статьи имеют подтверждение, что у всех танкеров есть страховка.

Общая емкость этих судов – около 5 млн баррелей. Точкой их прибытия указана Индия, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.
Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный "потолок" цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны – Китай и Индию. Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.

Теги: Россия, Индия, санкции, нефть, экспорт, Евросоюз, цена на нефть, танкер
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