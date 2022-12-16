России приходится соблюдать потолок цен на нефть, несмотря на угрозу остановить продажи – СМИ

2 декабря правительства стран ЕС договорились об ограничении цены на нефть из РФ в размере $60 за баррель Фото: ЕРА

По данным издания, увеличилось количество танкеров с российским топливом, которые застрахованы западными компаниями, что было бы невозможно без соблюдения ограничений.

Согласно принятому решению о "потолке" цен, покупатели российской нефти могут использовать брокерские и страховые услуги западных агентств только при условии, что она покупается не дороже, чем по $60 за баррель.

Ссылаясь на отчеты от компании Kpler, издание пишет, что после 5 декабря российскую сырую нефть загрузили не меньше семи танкеров, которые застрахованы западными компаниями. Авторы статьи имеют подтверждение, что у всех танкеров есть страховка.

Общая емкость этих судов – около 5 млн баррелей. Точкой их прибытия указана Индия, которая после 24 февраля стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.