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Россия продает Индии нефть дешевле установленного "потолка цен" – Reuters

Россия продает продает нефть дешевле установленного "потолка цен"
Россия продает продает нефть дешевле установленного "потолка цен"
Фото: depositphotos.com

Россия продает Индии нефть марки Urals дешевле установленного западными странами потолка цен. Об этом говорится в материале агентства Reuters 14 декабря.

Агенство ссылается на четыре источника на рынке. 

5 декабря начала действовать установленная максимальная цена на российскую нефть в $60 за баррель, которую согласовали Европейский союз, страны G7 и Австралия. 

Но вице-премьер России Александр Новак заявлял в эфире "Россия 24" 4 декабря, что Россия не будет продавать свою нефть странам, которые попытаются использовать ограничения, сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости". По его словам, РФ будет продавать нефть и нефтепродукты тем странам, которые будут работать "на рыночных условиях", даже если придется сократить добычу.

По словам двух трейдеров, действия Запада поставили российских производителей в условия "жесткой конкуренции" друг с другом и с поставщиками из Азии, Европы и Ближнего Востока. "Лучшая надежда" РФ найти покупателей – это снизить цены, отметил Reuters. 

По подсчетам Reuters, что скидки на нефть Urals в западных портах России для продажи в Индию по некоторым сделкам выросли до $32-35 за баррель без учета стоимости фрахта. 

Bloomberg cо ссылкой на данные компании Argus Media писала 8 декабря, что стоимость российской нефти марки Urals упала до $43,73. 

Контекст:

5 декабря, кроме ограничения цен на российскую нефть, начало действовать решение Европейского союза, установленное в июне, об ограничении транспортировки сырой нефти из РФ по морюПод запрет попало 90% продукта. Как отмечали в Еврокомиссии, влияние нефтяного запрета на Россию будет значительным. 

Россия с долей на мировом рынке нефти почти в 11% является вторым экспортером после Саудовской Аравии: по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году она экспортировала 229,9 млн тонн нефти в 36 стран, писало ТАСС. На Китай пришлось 70 млн тонн, на долю стран Евросоюза – 47% поставок или 108,1 млн тонн. На поставки нефти морем в дальнее зарубежье в прошлом году пришлось около половины – 118,5 млн тонн, уточнило агентство.

К 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, подчеркнули в "Русской службе BBC", добавив что Москва  не досчитается $1 трлн. 

Теги: Россия, Австралия, Еврокомиссия, Москва, цены, экспорт, Александр Новак, Европа, ограничения, Евросоюз, Urals, нефтепродукты
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