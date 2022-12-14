Россия продает Индии нефть дешевле установленного "потолка цен" – Reuters

Агенство ссылается на четыре источника на рынке.

5 декабря начала действовать установленная максимальная цена на российскую нефть в $60 за баррель, которую согласовали Европейский союз, страны G7 и Австралия.

Но вице-премьер России Александр Новак заявлял в эфире "Россия 24" 4 декабря, что Россия не будет продавать свою нефть странам, которые попытаются использовать ограничения, сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости". По его словам, РФ будет продавать нефть и нефтепродукты тем странам, которые будут работать "на рыночных условиях", даже если придется сократить добычу.

По словам двух трейдеров, действия Запада поставили российских производителей в условия "жесткой конкуренции" друг с другом и с поставщиками из Азии, Европы и Ближнего Востока. "Лучшая надежда" РФ найти покупателей – это снизить цены, отметил Reuters.

По подсчетам Reuters, что скидки на нефть Urals в западных портах России для продажи в Индию по некоторым сделкам выросли до $32-35 за баррель без учета стоимости фрахта.

Bloomberg cо ссылкой на данные компании Argus Media писала 8 декабря, что стоимость российской нефти марки Urals упала до $43,73.