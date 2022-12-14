Арестович: Эмбарго на нефть ввели. И это очень быстро начнет ломать Россию. По логике, к середине лета они сдохнут

Арестович: Все уже понимают, что мы победили Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Все уже понимают, что мы победили. На стратегическом уровне. Понятно, что на земле возиться придется очень долго, может быть, полгода, девять месяцев. Но логика понятна. ...Я сомневаюсь, что Россия как система выдержит годы. Эмбарго на нефть ввели. И эта история очень быстро начнет их ломать", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что, "по логике, должна быть середина лета, когда они сдохнут".

"Надлом должен быть в феврале-марте – и по инерции они попытаются, конечно, повозиться. В основном за счет мобилизованных, что кратно увеличит их потери. Ну 400 тысяч потеряют. Ну такое дело. А потом какие-то события, "черные лебеди" могут либо ускорить... Но сильно не ускорят. Два-три месяца. Либо добавят два-три месяца", – объяснил Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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