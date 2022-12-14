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Арестович: Эмбарго на нефть ввели. И это очень быстро начнет ломать Россию. По логике, к середине лета они сдохнут

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Арестович: Все уже понимают, что мы победили
Арестович: Все уже понимают, что мы победили
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

После полномасштабного нападения на Украину Россия не сможет существовать долго. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Все уже понимают, что мы победили. На стратегическом уровне. Понятно, что на земле возиться придется очень долго, может быть, полгода, девять месяцев. Но логика понятна. ...Я сомневаюсь, что Россия как система выдержит годы. Эмбарго на нефть ввели. И эта история очень быстро начнет их ломать", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что, "по логике, должна быть середина лета, когда они сдохнут".

"Надлом должен быть в феврале-марте – и по инерции они попытаются, конечно, повозиться. В основном за счет мобилизованных, что кратно увеличит их потери. Ну 400 тысяч потеряют. Ну такое дело. А потом какие-то события, "черные лебеди" могут либо ускорить... Но сильно не ускорят. Два-три месяца. Либо добавят два-три месяца", – объяснил Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный "потолок" цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, нефть, цены, доходы, эмбарго, Алексей Арестович, советник, война России против Украины
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