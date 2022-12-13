Арестович: Мы уже находим убитых мобилизованных в иранской форме, снаряжении и касках. Но сейчас Ирану хлопают по ушам, поэтому они, наверное, притормозят

"Мобилизация продолжается. Это миф, что она закончилась. Они подтаскивают людей. Просто без помпы. Потому что [президент России Владимир] Путин объявил, что нет, – но на самом деле они готовят вторую волну. И как-то их будут вооружать. Но уже мы находим убитых мобилизованных в иранской форме, иранском снаряжении, иранских касках. Но сейчас Ирану хлопают по ушам, поэтому они где-то, наверное, притормозят", – сказал Арестович.

Он отметил, что Москва также пытается чего-то получить также от Северной Кореи и Китая.

"Дайте хотя бы форму. Хоть что-то дайте". Поэтому Россия традиционно будет затыкать телами", – считает Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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