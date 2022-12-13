ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Мы уже находим убитых мобилизованных в иранской форме, снаряжении и касках. Но сейчас Ирану хлопают по ушам, поэтому они, наверное, притормозят

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СМИ писали, что Иран опасается санкций за военные поставки России
СМИ писали, что Иран опасается санкций за военные поставки России
Фото: ЕРА

Иран предоставляет России не только оружие, но и другую продукцию, и ее направляют в том числе мобилизованным на войну против Украины россиянам. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мобилизация продолжается. Это миф, что она закончилась. Они подтаскивают людей. Просто без помпы. Потому что [президент России Владимир] Путин объявил, что нет, – но на самом деле они готовят вторую волну. И как-то их будут вооружать. Но уже мы находим убитых мобилизованных в иранской форме, иранском снаряжении, иранских касках. Но сейчас Ирану хлопают по ушам, поэтому они где-то, наверное, притормозят", – сказал Арестович.

Он отметил, что Москва также пытается чего-то получить также от Северной Кореи и Китая.

"Дайте хотя бы форму. Хоть что-то дайте". Поэтому Россия традиционно будет затыкать телами", – считает Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:Ранее было известно о применении Россией в Украине как минимум двух видов иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.

Страны Запада, в частности Канада и США, а также Евросоюз, ввели санкции против Ирана за его участие в российской агрессии против Украины.

22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".

В декабре СМИ писали, что Иран, опасаясь санкций, решил не передавать России ракеты большой дальности, как планировал изначально.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Иран, мобилизация, вторжение, Алексей Арестович, санкции против Ирана
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