Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой

"Тест на жертву очень простой: сколько у вас виноватых в ваших бедах, кроме вас?" – написал он.

Пост Арестович сопроводил изображением мужчины с тремя головами, олицетворяющего индуистского бога Брахму.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.