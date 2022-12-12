Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
Новости

Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Тест на жертву очень простой
Арестович: Тест на жертву очень простой
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента, украинский блогер и психолог Алексей Арестович 11 декабря опубликовал в Instagram психологический тест.

"Тест на жертву очень простой: сколько у вас виноватых в ваших бедах, кроме вас?" – написал он.

Пост Арестович сопроводил изображением мужчины с тремя головами, олицетворяющего индуистского бога Брахму.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Теги: Алексей Арестович, советник, психология, блогеры, психолог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок
  Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок
Алеся БАЦМАН
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
Алеся БАЦМАН
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе Тодуров
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности
"Сможет вести духовные программы получше маломозглого Корчевникова". Невзоров показал лицо русской духовности
Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели
Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка снялись в постели
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 