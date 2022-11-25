Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео

Этот фрагмент автор проекта разместила 25 ноября на своей странице в Instagram.
Во время разговора Арестович, как предусматривает формат проекта, находился вместе с журналисткой под одеялом, лежа на кровати.
Перед разговором он предложил Довбенко "заплести ножки", чтобы было теплее.
"Где там ножка? Давайте заплетать, чтобы было теплее. Вот так", – сказал он, заглядывая под одеяло.
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Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.