Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео

Арестович – Довбенко: Где там ножка? Давайте заплетать Скриншот: у Ліжку / YouTube

Этот фрагмент автор проекта разместила 25 ноября на своей странице в Instagram.

Во время разговора Арестович, как предусматривает формат проекта, находился вместе с журналисткой под одеялом, лежа на кровати.

Перед разговором он предложил Довбенко "заплести ножки", чтобы было теплее.

"Где там ножка? Давайте заплетать, чтобы было теплее. Вот так", – сказал он, заглядывая под одеяло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marichka Dovbenko (@marichka.dovbenko)