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25 ноября, 2022
 
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Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео

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Арестович Довбенко: Где там ножка? Давайте заплетать
Арестович – Довбенко: Где там ножка? Давайте заплетать
Скриншот: у Ліжку / YouTube

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович в интервью, которое вышло на YouTube-канале "у Ліжку", показал журналистке Маричке Довбенко, как согреться вдвоем, лежа в постели.

Этот фрагмент автор проекта разместила 25 ноября на своей странице в Instagram.

Во время разговора Арестович, как предусматривает формат проекта, находился вместе с журналисткой под одеялом, лежа на кровати.

Перед разговором он предложил Довбенко "заплести ножки", чтобы было теплее.

"Где там ножка? Давайте заплетать, чтобы было теплее. Вот так", – сказал он, заглядывая под одеяло.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Алексей Арестович, интервью, постель
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