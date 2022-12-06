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06 декабря, 2022
 
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"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича

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Арестович: Все мы в чем-то волонтеры
Арестович: Все мы в чем-то волонтеры
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник Офиса президента, украинский блогер Алексей Арестович ночью 5 декабря опубликовал свое архивное видео, снятое в 2014 году на военном аэродроме Краматорска Донецкой области.

Ролик Арестович посвятил Дню волонтера, который отмечали 5 декабря.

"17 апреля 2014 года. Аэродром Краматорска. Россияне позавчера атаковали аэродром, сутки на доехать. В этом видео я впервые призвал собирать средства на военную помощь, в данном случае – комендатуре и другим защитникам Краматорского аэродрома. Чем долго и занимался – среди прочего. Все мы в чем-то волонтеры. Ну так и всех нас с днем", – написал он.

"Ну почему Арестович с возрастом становится как хорошее выдержанное вино, а я – как абрикос", – прокомментировала подписчица kasya_ch.

"Вы здесь на [украинского певца] Макса Барских похожи", – отметила iamolyaivanova.

"Да", – согласилась mymary2206.

"Что-то на Барских похож", – написал illya_volodymyrovych.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Теги: волонтеры, Алексей Арестович, советник
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