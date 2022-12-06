"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича

Ролик Арестович посвятил Дню волонтера, который отмечали 5 декабря.
"17 апреля 2014 года. Аэродром Краматорска. Россияне позавчера атаковали аэродром, сутки на доехать. В этом видео я впервые призвал собирать средства на военную помощь, в данном случае – комендатуре и другим защитникам Краматорского аэродрома. Чем долго и занимался – среди прочего. Все мы в чем-то волонтеры. Ну так и всех нас с днем", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Ну почему Арестович с возрастом становится как хорошее выдержанное вино, а я – как абрикос", – прокомментировала подписчица kasya_ch.
"Вы здесь на [украинского певца] Макса Барских похожи", – отметила iamolyaivanova.
"Да", – согласилась mymary2206.
"Что-то на Барских похож", – написал illya_volodymyrovych.
Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.