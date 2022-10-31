Арестович: Попробовал уйти в пустыню. Но от себя не уйдешь Фото: alexey.arestovich / Instagram

Арестович показал себя в образе Иисуса Христа с картины 1872 года "Христос в пустыне" Крамского.

"Попробовал уйти в пустыню. Но от себя не уйдешь", – написал он.

Арестович изображен с селфи-палкой и телефоном на ней. Возле него лежит ракетная боеголовка, на горизонте – дым.

Скриншот: alexey.arestovich / Instagram