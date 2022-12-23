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Удары россиян по энергосистеме Украины могут еще больше ухудшить прогноз ВВП на 2023 год – Шмыгаль

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Из-за атак россиян по энергосистеме в следующем году Украина может получить падение ВВП вместо ожидаемого роста, отметил Шмыгаль
Из-за атак россиян по энергосистеме в следующем году Украина может получить падение ВВП вместо ожидаемого роста, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Удары по энергосистеме могут ухудшить динамику валового внутреннего продукта Украины на 2023 год на три-девять процентных пунктов, прогноз зависит от интенсивности обстрелов и готовности союзников предоставлять средства ПВО. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 декабря.

"На следующий год мы уже ухудшили прогноз с 4,6% до 3,2%. Но все будет зависеть от ситуации с безопасностью. Удары по энергосистеме могут ухудшить прогноз еще на три-девять процентных пунктов. То есть в следующем году можем получить падение ВВП вместо ожидаемого роста", – сказал Шмыгаль

Премьер напомнил, что в начале войны прогнозы большинства экспертов были пессимистичными и предполагали падение экономики Украины на 45% и более. Однако ВСУ удалось освободить уже много территорий, поэтому эти прогнозы не оправдались. 

"По итогам девяти месяцев ВВП сократился на 30%. До конца года мы ожидали падения на 32%. Сейчас, после девяти волн [ракетных ударов по инфраструктуре], возможно падение ВВП в 2022 году до 35%, но не более", – считает Шмыгаль.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.

В начале декабря первый заместитель министра экономики Денис Кудин указал, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины, сообщало "Интерфакс-Украина"

Руководители НБУ 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил их оценку снижения ВВП в этом году, писала "Экономическая правда"

Теги: ВВП, экономика, прогноз, обстрелы, рост ВВП, война России против Украины, инфраструктура, Денис Шмыгаль, энергосистема
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