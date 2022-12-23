Удары россиян по энергосистеме Украины могут еще больше ухудшить прогноз ВВП на 2023 год – Шмыгаль

"На следующий год мы уже ухудшили прогноз с 4,6% до 3,2%. Но все будет зависеть от ситуации с безопасностью. Удары по энергосистеме могут ухудшить прогноз еще на три-девять процентных пунктов. То есть в следующем году можем получить падение ВВП вместо ожидаемого роста", – сказал Шмыгаль
Премьер напомнил, что в начале войны прогнозы большинства экспертов были пессимистичными и предполагали падение экономики Украины на 45% и более. Однако ВСУ удалось освободить уже много территорий, поэтому эти прогнозы не оправдались.
"По итогам девяти месяцев ВВП сократился на 30%. До конца года мы ожидали падения на 32%. Сейчас, после девяти волн [ракетных ударов по инфраструктуре], возможно падение ВВП в 2022 году до 35%, но не более", – считает Шмыгаль.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.
В начале декабря первый заместитель министра экономики Денис Кудин указал, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины, сообщало "Интерфакс-Украина".
Руководители НБУ 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил их оценку снижения ВВП в этом году, писала "Экономическая правда".