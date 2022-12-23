Удары россиян по энергосистеме Украины могут еще больше ухудшить прогноз ВВП на 2023 год – Шмыгаль

Из-за атак россиян по энергосистеме в следующем году Украина может получить падение ВВП вместо ожидаемого роста, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"На следующий год мы уже ухудшили прогноз с 4,6% до 3,2%. Но все будет зависеть от ситуации с безопасностью. Удары по энергосистеме могут ухудшить прогноз еще на три-девять процентных пунктов. То есть в следующем году можем получить падение ВВП вместо ожидаемого роста", – сказал Шмыгаль

Премьер напомнил, что в начале войны прогнозы большинства экспертов были пессимистичными и предполагали падение экономики Украины на 45% и более. Однако ВСУ удалось освободить уже много территорий, поэтому эти прогнозы не оправдались.

"По итогам девяти месяцев ВВП сократился на 30%. До конца года мы ожидали падения на 32%. Сейчас, после девяти волн [ракетных ударов по инфраструктуре], возможно падение ВВП в 2022 году до 35%, но не более", – считает Шмыгаль.