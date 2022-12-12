Расходы украинцев за рубежом выросли до $2 млрд в месяц – Пышный

С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 млрд злотых (около $2,4 млрд) налогов Фото: depositphotos.com

Глава НБУ отметил, что расходы украинцев за рубежом обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах своего пребывания, а также полученной социальной помощью.

По его словам, в результате расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом европейская экономика получает положительный фискальный эффект и положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Также Пышный уточнил, что расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2–2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

"С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 млрд злотых (около $2,4 млрд) налогов, что существенно превышает объемы предоставленной помощи", – сообщил глава НБУ.

Пышный считает необоснованными опасения и негативные прогнозы влияния многомиллионного потока мигрантов из Украины, поскольку они не учитывали фактора активной позиции украинского народа.

"Наши граждане берут инициативу в свои руки, быстро интегрируются в общество, находят работу, платят налоги странам, которые их приютили, и тратят заработанные средства", – отметил Пышный.