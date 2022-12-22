Минфин обнародовал меморандум для сотрудничества с МВФ

"Перед нами стоят огромные вызовы, наши финансовые нужды остаются значительными и зависимыми от рисков. Критическими вопросами остаются масштаб, интенсивность и длительность военных действий и их влияние на физическую инфраструктуру, предложение рабочей силы, человеческий капитал, покупательскую способность и бедность", – говорится в письме от представителей Украины.
Как отметила пресс-служба, намерения предусматривают меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.
Для запуска новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году Украине необходимо выполнить условия меморандума, так называемые маяки, добавили в Минфине. Для этого в парламент будет внесено три законопроекта до конца января.
Первый законопроект будет касаться отмены моратория на проведение налоговых проверок.
Второй – отмены специальных положений, разрешающих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков.
Третий – обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций (РРО) в заведениях розничной торговли, включая возобновление ответственности за нарушение этих требований.
Все три нормы должны вступить в силу с 1 июля 2023 года.
"Ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены изменений упрощенного режима налогообложение оценивается примерно на уровне 0,13% ВВП в 2023 году. Мы также продолжаем работать над более широким дизайном налоговой политики и мерами по построению современной системы администрирования доходов, что поможет нам достичь целей фискальной политики в послевоенный период", – говорится в меморандуме.
В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.
Договоренности по мониторинговой программе были достигнуты по итогам последней виртуальной миссии МВФ, которая длилась с 11-го по 22 ноября.
Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.