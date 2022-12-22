Минфин обнародовал меморандум для сотрудничества с МВФ

Для запуска новой программы сотрудничества с МВФ Украине необходимо выполнить так называемые маяки Фото: depositphotos.com

"Перед нами стоят огромные вызовы, наши финансовые нужды остаются значительными и зависимыми от рисков. Критическими вопросами остаются масштаб, интенсивность и длительность военных действий и их влияние на физическую инфраструктуру, предложение рабочей силы, человеческий капитал, покупательскую способность и бедность", – говорится в письме от представителей Украины.

Как отметила пресс-служба, намерения предусматривают меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.

Для запуска новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году Украине необходимо выполнить условия меморандума, так называемые маяки, добавили в Минфине. Для этого в парламент будет внесено три законопроекта до конца января.

Первый законопроект будет касаться отмены моратория на проведение налоговых проверок.

Второй – отмены специальных положений, разрешающих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков.

Третий – обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций (РРО) в заведениях розничной торговли, включая возобновление ответственности за нарушение этих требований.

Все три нормы должны вступить в силу с 1 июля 2023 года.

"Ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены изменений упрощенного режима налогообложение оценивается примерно на уровне 0,13% ВВП в 2023 году. Мы также продолжаем работать над более широким дизайном налоговой политики и мерами по построению современной системы администрирования доходов, что поможет нам достичь целей фискальной политики в послевоенный период", – говорится в меморандуме.

В марте 2022 года МВФ предоставил Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи. Еще столько же и в таком же режиме Киев получил от МВФ в сентябре.

Договоренности по мониторинговой программе были достигнуты по итогам последней виртуальной миссии МВФ, которая длилась с 11-го по 22 ноября.