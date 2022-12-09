Падение ВВП Украины в III квартале замедлилось – Госстат

Вместе с тем по сравнению со II кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 9,0%.
Кроме того, по оценке Госстата, в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%, во втором – 37,2%.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.