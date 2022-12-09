Падение ВВП Украины в III квартале замедлилось – Госстат

По сравнению со II кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 9,0% Фото: depositphotos.com

Вместе с тем по сравнению со II кварталом 2022 года (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 9,0%.

Кроме того, по оценке Госстата, в I квартале наблюдалось падение ВВП на 15,1%, во втором – 37,2%.

Инфографика: ukrstat.gov.ua