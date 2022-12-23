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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста". Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский: Видим перспективы на фронте
Зеленский: Видим перспективы на фронте
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

"Провел сегодня ставку. Как всегда, предметно, но сегодня – плюс новости для военных после визита в Соединенные Штаты. Готовим ближайшие месяцы и в целом на следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что заслушал командующих.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике", – рассказал президент.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 18 декабря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, энергетика, Владимир Зеленский, война России против Украины
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