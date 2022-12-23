"Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста". Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего

"Провел сегодня ставку. Как всегда, предметно, но сегодня – плюс новости для военных после визита в Соединенные Штаты. Готовим ближайшие месяцы и в целом на следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что заслушал командующих.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике", – рассказал президент.