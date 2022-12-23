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"Переговоры о вступлении в ЕС, саммит НАТО, санкции против РФ". Зеленский назвал "конкретные задачи" для послов Украины на 2023 год

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Зеленский украинским послам: Самая главная задача для всех нас с вами это победа в войне. Мы должны, и мы ее получим
Зеленский – украинским послам: Самая главная задача для всех нас с вами – это победа в войне. Мы должны, и мы ее получим
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 23 декабря озвучил "несколько особых, очень важных направлений работы" для украинских дипломатов на 2023 год.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"В частности, руководитель моего Офиса представит, что может быть сделано для реализации украинской формулы мира. Я хочу подчеркнуть: это практическая вещь. Не абстракция какая-то, не какая-то там уловка, не риторический инструмент. Это конкретная задача, пункты, которые нужно реализовать, чтобы восстановить территориальную целостность нашего государства и обеспечить безопасность Украине и украинцам", – отметил Зеленский.

По его словам, "есть еще такие же конкретные задачи" на следующий год.

"Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины, о которых мы все с вами знаем. Каждому из вас будут представлены наши обновленные оборонные и потребности безопасности для нашей армии. Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их удовлетворить, – подчеркнул президент. – Украинская энергетика и потребности нашей страны в восстановлении после российских ударов, Fast Recovery Plan – работайте, пожалуйста, максимально тесно с правительством, Офисом [президента], международными организациями и государствами-партнерами, чтобы все эти договоренности были обеспечены конкретным содержанием и результатом".

Кроме того, одной из задач для послов президент назвал санкции против России.

"Мы должны обеспечить в следующем году новые сильные санкционные пакеты. Государство-террорист должно ощущать реальное давление и на это должны быть направлены именно ваши действия – действия нашего дипломатического корпуса", – заявил Зеленский.

Суд по преступлению агрессии РФ и ответственность военных преступников – еще одно задание, продолжил президент.

"Помогайте находить и блокировать активы Российской Федерации, связанные не только с государственными представителями, но и с бизнесом РФ, поддерживающим войну. Все эти средства будут направлены на восстановление Украины. Делайте все, чтобы страны, где вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный действенный механизм", – отметил Зеленский.

Президент также призвал послов Украины "работать для того, чтобы наши люди возвращались… и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены".

"Во всем берите в пример нашу работу по [системам ПВО] Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. Нам говорили, что это невозможно… Теперь все это есть. Дипломатия – это именно такой инструмент. Все, о чем сначала говорят "нет", должно стать конкретным результатом для нас всех. Реализация всех названных сегодня задач – не только конкретный план работы на следующий год. Должны понимать: это и есть наша победа, это и есть элементы этой победы. Реализуем конкретную задачу – ускоряем победу для Украины... Самая главная задача для всех нас с вами – это победа в этой войне. Мы должны, и мы ее получим", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1612413369215430/

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата. Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Кроме того, 30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Украина рассчитывает, что ее заявка на членство в НАТО будет рассмотрена уже на следующем саммите Альянса 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, заявила Стефанишина 21 ноября.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября сказал, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – отметила она 1 декабря. 

Теги: Россия, Украина, НАТО, санкции, энергетика, агрессия, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, президент, Евросоюз, конференция, саммит НАТО, членство, компенсация, ЕС, восстановление
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