"Переговоры о вступлении в ЕС, саммит НАТО, санкции против РФ". Зеленский назвал "конкретные задачи" для послов Украины на 2023 год

Зеленский – украинским послам: Самая главная задача для всех нас с вами – это победа в войне. Мы должны, и мы ее получим Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал во время выступления на Конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"В частности, руководитель моего Офиса представит, что может быть сделано для реализации украинской формулы мира. Я хочу подчеркнуть: это практическая вещь. Не абстракция какая-то, не какая-то там уловка, не риторический инструмент. Это конкретная задача, пункты, которые нужно реализовать, чтобы восстановить территориальную целостность нашего государства и обеспечить безопасность Украине и украинцам", – отметил Зеленский.

По его словам, "есть еще такие же конкретные задачи" на следующий год.

"Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Подготовка к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины, о которых мы все с вами знаем. Каждому из вас будут представлены наши обновленные оборонные и потребности безопасности для нашей армии. Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их удовлетворить, – подчеркнул президент. – Украинская энергетика и потребности нашей страны в восстановлении после российских ударов, Fast Recovery Plan – работайте, пожалуйста, максимально тесно с правительством, Офисом [президента], международными организациями и государствами-партнерами, чтобы все эти договоренности были обеспечены конкретным содержанием и результатом".

Кроме того, одной из задач для послов президент назвал санкции против России.

"Мы должны обеспечить в следующем году новые сильные санкционные пакеты. Государство-террорист должно ощущать реальное давление и на это должны быть направлены именно ваши действия – действия нашего дипломатического корпуса", – заявил Зеленский.

Суд по преступлению агрессии РФ и ответственность военных преступников – еще одно задание, продолжил президент.

"Помогайте находить и блокировать активы Российской Федерации, связанные не только с государственными представителями, но и с бизнесом РФ, поддерживающим войну. Все эти средства будут направлены на восстановление Украины. Делайте все, чтобы страны, где вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный действенный механизм", – отметил Зеленский.

Президент также призвал послов Украины "работать для того, чтобы наши люди возвращались… и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены".

"Во всем берите в пример нашу работу по [системам ПВО] Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. Нам говорили, что это невозможно… Теперь все это есть. Дипломатия – это именно такой инструмент. Все, о чем сначала говорят "нет", должно стать конкретным результатом для нас всех. Реализация всех названных сегодня задач – не только конкретный план работы на следующий год. Должны понимать: это и есть наша победа, это и есть элементы этой победы. Реализуем конкретную задачу – ускоряем победу для Украины... Самая главная задача для всех нас с вами – это победа в этой войне. Мы должны, и мы ее получим", – резюмировал Зеленский.