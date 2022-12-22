За границей остаются до 7 млн украинцев, более активно они будут возвращаться весной – Шмыгаль

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 декабря, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"По разным оценкам, за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 млн до 7 млн украинцев. Но до 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой… Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", – отметил премьер.
По его словам, для возвращения украинцев требуются три составляющие – работа, жилье и безопасность.
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По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 20 декабря, с 24 февраля из Украины выехало почти 16,6 млн человек, при этом около 8,71 млн въехали в страну с 28 февраля. Более 1,54 млн беженцев из Украины получили право на временную защиту в Польше, больше 1,02 млн – в Германии.