За границей остаются до 7 млн украинцев, более активно они будут возвращаться весной – Шмыгаль

Более 1,54 млн беженцев из Украины получили право на временную защиту в Польше Фото: EPA (архив)

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 22 декабря, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По разным оценкам, за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 млн до 7 млн украинцев. Но до 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой… Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", – отметил премьер.

По его словам, для возвращения украинцев требуются три составляющие – работа, жилье и безопасность.

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