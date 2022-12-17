Чистый отток населения из Украины на прошлой неделе сократился на треть – Госпогранслужба

По его информации, количества выехавших с 10-го по 16 декабря осталось на уровне предыдущей недели – 243 тыс. человек. За это же время поток на въезд увеличился на 6 тыс. – до 231 тыс. человек.

Таким образом, чистый отток на этой неделе (12 тыс.) – на треть меньше, чем на прошлой (18 тыс).

Всего с начала войны в Польшу из Украины прибыло 8,454 млн человек, в то время как в обратном направлении выехало 6,615 млн человек.

Число легковых автомобилей, пересекших западную границу Украины, по данным Госпогранслужбы, сократилось на этой неделе со 132 тыс. до 127 тыс., тогда как оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами, наоборот, возросло с 524 до 643.

Агентство отмечает, что с 10 мая поток возвращающихся в Украину через западную границу почти месяц ежедневно устойчиво превышал поток на выезд. В последующие недели такой однозначной тенденции уже не было, за исключением недели начала нового учебного года.