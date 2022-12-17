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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чистый отток населения из Украины на прошлой неделе сократился на треть – Госпогранслужба

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Число легковых автомобилей, пересекших западную границу Украины, сократилось за неделю со 132 тыс. до 127 тыс.
Число легковых автомобилей, пересекших западную границу Украины, сократилось за неделю со 132 тыс. до 127 тыс.
Фто: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Усиливавшаяся четыре недели подряд тенденция оттока людей из Украины через европейскую границу немного ослабла. Об этом 17 декабря сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на анализ данных Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По его информации, количества выехавших с 10-го по 16 декабря осталось на уровне предыдущей недели – 243 тыс. человек. За это же время поток на въезд увеличился на 6 тыс. – до 231 тыс. человек.

Таким образом, чистый отток на этой неделе (12 тыс.) – на треть меньше, чем на прошлой (18 тыс).

Всего с начала войны в Польшу из Украины прибыло 8,454 млн человек, в то время как в обратном направлении выехало 6,615 млн человек.

Число легковых автомобилей, пересекших западную границу Украины, по данным Госпогранслужбы, сократилось на этой неделе со 132 тыс. до 127 тыс., тогда как оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами, наоборот, возросло с 524 до 643.

Агентство отмечает, что с 10 мая поток возвращающихся в Украину через западную границу почти месяц ежедневно устойчиво превышал поток на выезд. В последующие недели такой однозначной тенденции уже не было, за исключением недели начала нового учебного года.

Контекст:

Разрушение российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Украины, а также морозы приведут к увеличению количества беженцев из страны. Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине сказал президент Польши Анджей Дуда.

2 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

Теги: Россия, Румыния, Молдова, Польша, Словакия, Венгрия, граница, Госпогранслужба, беженцы, война России против Украины
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