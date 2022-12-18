С начала войны в Великобританию приехало до 150 тыс. украинцев – посол

Об этом 15 декабря на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Виз выдано около 200 тыс. Доехали до британских берегов около 140–150 тыс. Эта цифра колеблется: кто-то должен поехать назад в Украину, кто-то осел на более длительный срок, дети пошли все в школу… Все приехавшие украинцы получили финансовую помощь, они подключены к бесплатным программам, к британской системе здравоохранения. Я уверен, что украинцы чувствуют себя защищенными. Есть множество возможностей для трудоустройства", – сказал Пристайко.

По некоторым подсчетам, "половина всех переехавших взрослых украинцев имеет в том или ином виде работу", отметил посол.

Война России против Украины. Главное (обновляется)