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С начала войны в Великобританию приехало до 150 тыс. украинцев – посол

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Около 200 тыс. украинцев получили британскую визу с начала войны, отметил Пристайко
Около 200 тыс. украинцев получили британскую визу с начала войны, отметил Пристайко
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Великобританию приехало до 150 тыс. украинцев.

Об этом 15 декабря на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Виз выдано около 200 тыс. Доехали до британских берегов около 140–150 тыс. Эта цифра колеблется: кто-то должен поехать назад в Украину, кто-то осел на более длительный срок, дети пошли все в школу… Все приехавшие украинцы получили финансовую помощь, они подключены к бесплатным программам, к британской системе здравоохранения. Я уверен, что украинцы чувствуют себя защищенными. Есть множество возможностей для трудоустройства", – сказал Пристайко.

По некоторым подсчетам, "половина всех переехавших взрослых украинцев имеет в том или ином виде работу", отметил посол.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 6 декабря, с 24 февраля из Украины выехало 16,33 млн человек, при этом почти 8,5 млн въехали в страну с 28 февраля. Около 148,8 тыс. беженцев из Украины получили право на временную защиту в Великобритании.

Теги: Украина, Великобритания, беженцы, трудоустройство, помощь, украинцы, война России против Украины, Вадим Пристайко, брифинг, посол, здравоохранение
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