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В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров – Шмыгаль

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Украина получает от партнеров энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи
Украина получает от партнеров энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи
Фото: LTembassyUA / Twitter

Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев, в том числе украинской энергетики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 декабря, сообщает пресс-служба правительства.

"Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов. Благодарим и ценим этот жест солидарности", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что среди прочего партнеры передают Украине мощные генераторные установки, способные питать важные объекты, к примеру, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов.

Кроме того, по его данным, около 500 тыс. генераторов, преимущественно маломощных, ввезли в Украину в этом году бизнес и жители страны.

"Так строим непробиваемую энергетическую стену, которую агрессор не одолеет",  подытожил премьер.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, помощь, гуманитарная помощь, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, инфраструктура, Денис Шмыгаль, энергосистема
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