В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров – Шмыгаль

"Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов. Благодарим и ценим этот жест солидарности", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что среди прочего партнеры передают Украине мощные генераторные установки, способные питать важные объекты, к примеру, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов.

Кроме того, по его данным, около 500 тыс. генераторов, преимущественно маломощных, ввезли в Украину в этом году бизнес и жители страны.

"Так строим непробиваемую энергетическую стену, которую агрессор не одолеет", – подытожил премьер.