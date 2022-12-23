В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров – Шмыгаль

"Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов. Благодарим и ценим этот жест солидарности", – сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что среди прочего партнеры передают Украине мощные генераторные установки, способные питать важные объекты, к примеру, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов.
Кроме того, по его данным, около 500 тыс. генераторов, преимущественно маломощных, ввезли в Украину в этом году бизнес и жители страны.
"Так строим непробиваемую энергетическую стену, которую агрессор не одолеет", – подытожил премьер.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 22 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.