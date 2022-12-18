Латвия выделит €560 тыс. на покупку генераторов для украинских СМИ

Сумма будет передана в Совет общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов, необходимых для работы государственных общественных телерадиокомпаний Украины.

29 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к министрам культуры стран – членов Евросоюза с просьбой оказать всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму, отмечается в сообщении.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".