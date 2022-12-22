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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит от ЕС 900 генераторов – фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен рассказала о новой помощи для Украины
Фон дер Ляйен рассказала о новой помощи для Украины
Фото: EPA

Европейский союз отправит 900 генераторов для электроснабжения важных объектов, таких как больницы. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter 22 декабря.

"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой", – написала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС также отправляет миллионы энергосберегающих лампочек, которые помогут Украине существенно экономить электроэнергию.

"Світло буде", – добавила она на украинском языке.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, гуманитарная помощь, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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