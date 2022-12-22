Украина получит от ЕС 900 генераторов – фон дер Ляйен

"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой", – написала она.
Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС также отправляет миллионы энергосберегающих лампочек, которые помогут Украине существенно экономить электроэнергию.
"Світло буде", – добавила она на украинском языке.
The EU is working to increase electricity flows between * and the rest of Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2022
We are also mobilising 900 generators to power the country, including its hospitals.
And we are sending millions of energy-saving light bulbs.
We are with you.
* Світло буде#LightUpUkraine https://t.co/IKeX8uW05U
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщали в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.