Украина получит от ЕС 900 генераторов – фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен рассказала о новой помощи для Украины Фото: EPA

"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой", – написала она.



Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС также отправляет миллионы энергосберегающих лампочек, которые помогут Украине существенно экономить электроэнергию.

"Світло буде", – добавила она на украинском языке.