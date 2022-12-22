Праздник во время войны. Елки в городах Украины нарядили маскировочными сетками, противотанковыми ежами и осветили от генераторов. Фоторепортаж
Киев, главная елка на Софийской площади. Фото: kyivcity.gov.ua
Киев, главная елка на Софийской площади. Фото: kyivcity.gov.ua
Киев, главная елка на Софийской площади. Фото: Yan Dobronosov / Facebook
Киев, главная елка на Софийской площади. Фото: kyivcity.gov.ua
Киев, елка на вокзале. Фото: EPA
Киев, елка на вокзале. Фото: EPA
В Харькове елку и новогодние декорации установили в метро. Фото: Василий Голосный / Facebook
Харьков. Фото: Василий Голосный / Facebook
Харьков. Фото: Василий Голосный / Facebook
Верхушку елки во Львове украсили стилизованным противотанковым ежом. Фото: lviv.adm / Instagram
Львов. Фото: lviv.adm / Instagram
"Милитари-елка" в Николаеве: памятник Святому Николаю обложили мешками с песком, накрыли маскировочными сетками и украсили. Фото: Сєнкевич Online / Telegram
Николаев. Фото: Сєнкевич Online / Telegram
"Елку победы" в Ивано-Франковске украшают 120 рисунков с гербами деоккупированных городов, ангелами-защитниками, псом Патроном и т.д. Гирлянды работают от генератора. Фото: Марцінків ONLINE / Telegram
Ивано-Франковск. Фото: Марцінків ONLINE / Telegram
У елки в Ужгороде также трезубец на верхушке и освещение от генератора. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua
В Кропивницком установили сразу 12 новогодних елок в поддержку городов-героев, выстоявших перед агрессором. Фото: Кропивницька міська рада / Facebook
Кропивницкий. Фото: Кропивницька міська рада / Facebook
Кропивницкий. Фото: Кропивницька міська рада / Facebook
В Хмельницком елку, наряженную в патриотических цветах, пронизывает обломок российской ракеты С-300, привезенный из Харьковской области. Фото: vsim.ua
Хмельницкий. Фото: vsim.ua
Хмельницкий. Фото: vsim.ua
В Луцке традиционно нарядили три елки, которые растут на Театральной площади. В этом году их украсили ангелами и лентами в национальных цветах. Фото: suspilne.media
Луцк. Фото: lutskrada.gov.ua
В Полтаве от елки отказались, но установили в Кременчуге Полтавской области. Она в национальных цветах и светится от генератора, а у подножия ангел. Фото: telegraf.in.ua
Кременчуг. Фото: telegraf.in.ua
Кременчуг. Фото: telegraf.in.ua
Праздничную елку установили также в Буче Киевской области. Фото: kyiv.comments.ua
Буча. Фото: Бучанська міська рада. Офіційна сторінка / Facebook
Зимой 2022 года, учитывая полномасштабную войну, обстрелы и блэкауты, возникли дискуссии, насколько этично и безопасно
сейчас ставить новогодние елки. Ряд областных центров отказался
от них. Другие города все же решились на установку елок, но в этом году праздничные деревья – особенные. В Киеве главная елка
установлена за счет меценатов, гирлянды на ней работают от генератора, а на верхушке дерева – герб Украины. Еще одна елка, на киевском вокзале, светится от кручения педалей
. В Харькове елку поставили под землей – в метрополитене
. В Николаеве "елку" собрали из мешков с песком и украсили маскировочными сетками, а во Львове на верхушку водрузили противотанковый еж. "ГОРДОН"
публикует фоторепортаж о праздничных елках в украинских городах военного времени.