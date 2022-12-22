ГОРДОН
 
 
События

Праздник во время войны. Елки в городах Украины нарядили маскировочными сетками, противотанковыми ежами и осветили от генераторов. Фоторепортаж

Сегодня 15.47
Зимой 2022 года, учитывая полномасштабную войну, обстрелы и блэкауты, возникли дискуссии, насколько этично и безопасно сейчас ставить новогодние елки. Ряд областных центров отказался от них. Другие города все же решились на установку елок, но в этом году праздничные деревья – особенные. В Киеве главная елка установлена за счет меценатов, гирлянды на ней работают от генератора, а на верхушке дерева – герб Украины. Еще одна елка, на киевском вокзале, светится от кручения педалей. В Харькове елку поставили под землей – в метрополитене. В Николаеве "елку" собрали из мешков с песком и украсили маскировочными сетками, а во Львове на верхушку водрузили противотанковый еж. "ГОРДОН" публикует фоторепортаж о праздничных елках в украинских городах военного времени.
Теги: Киев, Львов, Рождество, Харьков, Новый год, Николаев, Ивано-Франковск, Ужгород, Хмельницкий, Кременчуг, праздники, елка, вокзал, Буча, герб, Кропивницкий, метрополитен
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети G
Алеся БАЦМАН
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 