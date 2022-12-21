"Укрзалізниця" запускает по Киеву праздничный ретро-поезд

В составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет. Поезд будет отправляться с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие будет длиться чуть больше часа.

Билеты уже пустили в продажу на сайте "Укрзалізниці" и в кассах вокзала. Конечный пункт указан как "Киев-Сказочный". Стоимость взрослого билета стартует от 138 грн, детского – от 104 грн.

Поезд будет отправляться в указанные дни в 12.34. В компании уточнили, что в случае воздушной тревоги отправление поезда будет отложено до 14.00, а если до этого времени тревога не будет отменена, то билеты придется сдать в кассу.

"Укрзалізниця" советует приходить на вокзал пораньше, так как там тоже обещают много интересного.