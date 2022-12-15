Две трети украинцев считают, что 2023 год будет лучше текущего – опрос

Как отмечают социологи, по сравнению с прошлогодним исследованием сейчас показатели ожиданий украинцев от нового года более оптимистичны Фото: depositphotos.com

12% опрошенных считают, что следующий год будет таким же, как и этот.

В то же время 16% респондентов думают, что 2023 год будет еще хуже.

Помимо этого, 90% украинцев смотрят в новый год с оптимизмом, с пессимизмом – 6%.

Как отмечают социологи, по сравнению с прошлогодним исследованием сейчас показатели ожиданий украинцев от нового года более оптимистичны.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.