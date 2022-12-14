Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Согласно отчету, наиболее часто пользователи запрашивали видео в жанре реалити. При этом самым популярными роликами стали те, которые были размещены в категориях "трансгендеры", "групповой секс", "секс на открытом воздухе", "позы", "ноги" и femdom.
В тройку самых популярных тем порнороликов вошли "хентай", "японские" и "милфы".
Самыми популярными порноактрисами стали Абелла Денджер (Abella Danger), Лана Роудс (Lana Rhoades) и Анджела Уайт (Angela White).
В число наиболее популярных порноактеров вошли Армонд Риццо, Девин Трез и Данте Колле.
Наибольшей популярностью порноролики пользовались у жителей США, Великобритании и Франции. Украинцы занимают в этом рейтинге 15-е место.
В Украине самыми популярными видео были ролики из раздела "лесбиянки", "милфы", "аниме" и "жесткие".
В отчете отмечается, что "Украина стала единственной страной из топ-20, в которой "реалити" стала самой просматриваемой категорией". В тройку популярных категорий также вошли "секс втроем" и "милфы".
Подчеркивается, что в 2022 году украинцы "по-прежнему смотрят видео в русской категории".
С момента запуска Pornhub в 2007 году любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео.
В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео, они составили 60% контента.
В феврале 2021 года стало известно, что Pornhub вводит биометрическую верификацию пользователей, загружающих видео.