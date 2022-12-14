Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году

Украина стала единственной страной из топ-20, в которой "реалити" стала самой просматриваемой категорией Фото: depositphotos.com

Согласно отчету, наиболее часто пользователи запрашивали видео в жанре реалити. При этом самым популярными роликами стали те, которые были размещены в категориях "трансгендеры", "групповой секс", "секс на открытом воздухе", "позы", "ноги" и femdom.

Фото: pornhub.com

В тройку самых популярных тем порнороликов вошли "хентай", "японские" и "милфы".

Фото: pornhub.com

Самыми популярными порноактрисами стали Абелла Денджер (Abella Danger), Лана Роудс (Lana Rhoades) и Анджела Уайт (Angela White).

Фото: pornhub.com



В число наиболее популярных порноактеров вошли Армонд Риццо, Девин Трез и Данте Колле.

Фото: pornhub.com

Наибольшей популярностью порноролики пользовались у жителей США, Великобритании и Франции. Украинцы занимают в этом рейтинге 15-е место.

Фото: pornhub.com

В Украине самыми популярными видео были ролики из раздела "лесбиянки", "милфы", "аниме" и "жесткие".

В отчете отмечается, что "Украина стала единственной страной из топ-20, в которой "реалити" стала самой просматриваемой категорией". В тройку популярных категорий также вошли "секс втроем" и "милфы".

Подчеркивается, что в 2022 году украинцы "по-прежнему смотрят видео в русской категории".

Фото: pornhub.com