Pornhub удалил вcе непроверенные видео, это 60% контента

После изменения своей политики сайт Pornhub удаляет видео, загруженное непроверенными пользователями. Сервис уже удалил около 9 млн видео.

С момент запуска Pornhub любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео Фото: EPA

Сервис порнографического контента Pornhub изменил политику безопасности, в результате которой запретил непроверенным загрузчикам публиковать новый контент, а также удалил значительную часть загруженного ранее видео. Об этом 14 декабря сообщило издание Vice.

С сайта удалили все видео, которое было загружено не официальными партнерами или членами модельной программы Pornhub. Весь удаленный контент пройдет проверку в следующем году, после этого видео могут вернуть на сайт.

По информации Vice, с сайта удалено около 60% контента. Журналисты отметили, что 13 декабря вечером на Pornhub было около 13,5 млн видео, причем большинство из них – непроверенных учетных записей. 14 декабря утром панель поиска показывала 4,7 млн видео.

Vice отмечает, что Pornhub изменил политику после публикации в The New York Times о том, что сервис зарабатывает на видео с реальными сценами насилия и несовершеннолетними.

С момент запуска Pornhub в 2007 году любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео.