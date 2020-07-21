Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте

Менеджмент порносайта разработал бесплатный пакет услуг, который поможет стимулировать развитие малого бизнеса во время пандемии коронавируса. Заявки на продвижение своего бизнеса уже подали предприниматели из Японии, Испании, Бразилии.

Pornhub: Вместо того, чтобы затягивать пояса, позвольте помочь вам их ослабить Фото: pornhub / Instagram

Руководство сервиса порнографического контента Pornhub намерено безвозмездно предоставить представителям малого бизнеса место на своем сайте для их рекламных баннеров. Об этом сообщается на официальном сайте Pornhub.

Решение было принято с целью помочь предпринимателям восстановить свои мощности во время пандемии коронавируса. В рамках разработанного пакета услуг рекламу на порносайте получат 100 предпринимателей – в общей сложности пользователи сайта увидят их рекламу около 1 млрд раз.

"Если у вас есть компания, в которой работает менее 100 человек, вы можете подать заявку. Если мы вас выберем, то создадим серию персонализированных объявлений для вашего бизнеса. Вместо того, чтобы затягивать пояса, позвольте помочь вам их ослабить", – говорится на сайте.

Чтобы стать одним из 100 рекламодателей, владельцам бизнеса предлагается обнародовать на специальной странице порносайта информацию о своем бизнесе, а также рассказать, как на него повлияла пандемия.

В настоящее время на платформе уже размещены заявки от несколько пользователей, среди которых предприниматели из Японии, Бразилии, Испании.

When it comes to businesses bouncing back from the pandemic, size matters. That’s why Pornhub decided to lend a hand with their BIG PACKAGE… for small businesses. Go to https://t.co/HyFYxuphJA to learn more. pic.twitter.com/3StfuVaLB1 — Pornhub ARIA (@Pornhub) July 14, 2020

Это не первая благотворительная инициатива порносайта. В разгар пандемии Pornhub открыл для итальянцев бесплатный доступ к премиум-контенту.

В мае 2019 года член датского парламента от партии "Либеральный альянс" Йоахим Б. Олсен воспользовался порносайтом как площадкой для рекламы своей предвыборной программы.