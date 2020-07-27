Pornhub включил Украину в рейтинг стран, жители которых активно интересуются БДСМ

Проанализировав поисковые запросы пользователей, сайт порноконтента Pornhub пришел к выводу, что БДСМ является самым популярным запросом у жителей Гонгонга. Украинцы занимают 15-ю строчку в этом списке. Анализ предпочтений любителей видео для взрослых менеджмент сайта посвятил Дню БДСМ, который отмечается 24 июля.

Анализ поисковых запросов был проведен в честь Международного дня БДСМ Фото: depositphotos.com

Украина заняла 15-е место в рейтинге стран, жители которых наиболее активно интересуются видео с элементами БДСМ, сообщается на сайте Pornhub – 23% общего количества поисковых запросов со стороны украинцев соответствует этому запросу.

Первое место в этом рейтинге занял Гонгонг – по информации сайта, БДСМ-контент ищут 67% гонконгцев.

Второе место в рейтинге отведено жителям Швейцарии – 54% жителей страны, интересующихся контентом для взрослых, отдают предпочтение роликам с элементами господства и доминирования.

Третье место в рейтинге заняли жители Германии – каждый второй немец, посещающий сайт для взрослых, вводит в строку поиска запрос о контенте с БДСМ.

Минимальный интерес к этому жанру проявляют французы – только 8% жителей страны, которые пользуются услугами порносайта, ищут видео с элементами БДСМ.

На сайте подчеркивается, что анализ поисковых запросов был проведен в честь Международного дня БДСМ.

Фото:pornhub.com



БДСМ – форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения. Международный день БДСМ отмечается сторонниками субкультуры 24 июля.