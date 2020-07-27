Pornhub включил Украину в рейтинг стран, жители которых активно интересуются БДСМ

Украина заняла 15-е место в рейтинге стран, жители которых наиболее активно интересуются видео с элементами БДСМ, сообщается на сайте Pornhub – 23% общего количества поисковых запросов со стороны украинцев соответствует этому запросу.
Первое место в этом рейтинге занял Гонгонг – по информации сайта, БДСМ-контент ищут 67% гонконгцев.
Второе место в рейтинге отведено жителям Швейцарии – 54% жителей страны, интересующихся контентом для взрослых, отдают предпочтение роликам с элементами господства и доминирования.
Третье место в рейтинге заняли жители Германии – каждый второй немец, посещающий сайт для взрослых, вводит в строку поиска запрос о контенте с БДСМ.
Минимальный интерес к этому жанру проявляют французы – только 8% жителей страны, которые пользуются услугами порносайта, ищут видео с элементами БДСМ.
На сайте подчеркивается, что анализ поисковых запросов был проведен в честь Международного дня БДСМ.
БДСМ – форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения. Международный день БДСМ отмечается сторонниками субкультуры 24 июля.