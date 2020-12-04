Pornhub выпустил рождественский альбом. Аудио

В рождественский альбом, выпущенный Pornhub, вошли семь композиций, которые исполнили порноактрисы и рэперы.

Cервис порнографического контента Pornhub выпустил альбом XXXmas, приурочив презентацию к Рождеству. С 1 декабря альбом доступен для скачивания и ознакомительного прослушивания на музыкальной платформе Apple Music, а также на стриминговом музыкальном сервисе Spotify .

Общая продолжительной альбома составляет 18 минут – в него вошли четыре композиции в исполнении рэперов Asap Ferg, Sukihana, Young M. A, и три песни, записанные порноактрисами Asa Akira и Demi Sutra.

XXXmas – второй альбом от Pornhub. В 2019 году компания презентовала альбом, посвященный Дню святого Валентина.