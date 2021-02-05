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Pornhub введет биометрическую верификацию пользователей, загружающих видео

Pornhub будет бороться со злоупотреблениями на своей платформе с помощью идентификации пользователей. Для подтверждения нужно будет предоставить актуальную фотографию и документ.

В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео
В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео
Фото: depositphotos.com

Сервис порнографического контента Pornhub увеличит команду модераторов и введет биометрическую проверку пользователей, которые загружают видео. Об этом говорится в заявлении сайта, опубликованном 2 февраля.

Нововведения связаны с попыткой предотвратить злоупотребления на платформе. Проверка видео будет осуществляться модераторами, а проверка личности пользователя командой цифровой идентификации Yoti. Для подтверждения нужно будет предоставить актуальную фотографию и документ, удостоверяющий личность, отметили в отчете.

"Yoti проверит действительность документа, подтверждающего личность, и сравнит этот документ с направленной фотографией, используя безопасную биометрическую технологию", – сказано в сообщении.

Модераторы пройдут тщательную подготовку, у них будет возможность проходить терапию, чтобы обеспечить их психологическое здоровье.

В Pornhub заявили, что первыми устанавливают стандарты прозрачности и подотчетности на платформе порнографического контента.

В декабре 2020 года Pornhub удалил около 9 млн непроверенных видео, они составили 60% контента.

С момент запуска Pornhub в 2007 году любой человек мог создать аккаунт и загружать в него видео.

Теги: порнография, видео, документы, Pornhub
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