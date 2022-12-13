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ВОЙНА В УКРАИНЕ

85% украинцев считают, что воевать нужно до освобождения всех территорий Украины, 4% граждан хотят, чтобы ВСУ зашли в Россию – опрос

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ВСУ освободили уже тысячи квадратных километров территории Украины
ВСУ освободили уже тысячи квадратных километров территории Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

85% украинцев считают, что Вооруженные силы Украины должны продолжать боевые действия до полного освобождения всех оккупированных территорий страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 13 декабря.

9% опрошенных придерживаются мнения, что воевать нужно до деоккупации территорий, которые Украина контролировала до начала полномасштабного вторжения РФ, – до 24 февраля.

В то же время 4% респондентов хотят, чтобы ВСУ впоследствии продолжили воевать на территории России.

Еще 3% граждан дали другой ответ.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Теги: Россия, Украина, рейтинг, соцопрос, Вооруженные силы Украины, ВСУ, украинцы, наступление, война России против Украины, деоккупация
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