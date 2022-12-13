85% украинцев считают, что воевать нужно до освобождения всех территорий Украины, 4% граждан хотят, чтобы ВСУ зашли в Россию – опрос

9% опрошенных придерживаются мнения, что воевать нужно до деоккупации территорий, которые Украина контролировала до начала полномасштабного вторжения РФ, – до 24 февраля.
В то же время 4% респондентов хотят, чтобы ВСУ впоследствии продолжили воевать на территории России.
Еще 3% граждан дали другой ответ.
Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.