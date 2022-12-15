97% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России – опрос

В то же время 2% опрошенных сомневаются в том, что Украина справится с российской агрессией.

Еще 1% респондентов затруднился с ответом.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)