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В Украину прибыли 25 генераторов от правительства Японии – посольство

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Генераторы от Японии используют для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы
Генераторы от Японии используют для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы
Фото: Посольство Японії в Україні / Twitter

В Украину прибыли 25 генераторов, предоставленных правительством Японии. Об этом сообщило 24 декабря в Twitter посольство Японии в Украине.

Их планируют использовать для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы, отметили в посольстве.

"Япония продолжит сотрудничать с международным сообществом, включая страны G7, чтобы оказывать помощь, наиболее необходимую народу Украины, который сталкивается с проблемами общенационального характера", –  говорится в сообщении.

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощи Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 24 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Япония, энергетика, отопление, электричество, помощь, гуманитарная помощь, инфраструктура
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