В Украину прибыли 25 генераторов от правительства Японии – посольство

Генераторы от Японии используют для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы Фото: Посольство Японії в Україні / Twitter

Их планируют использовать для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы, отметили в посольстве.

"Япония продолжит сотрудничать с международным сообществом, включая страны G7, чтобы оказывать помощь, наиболее необходимую народу Украины, который сталкивается с проблемами общенационального характера", – говорится в сообщении.

Японія продовжить співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи країни G7, щоб надавати допомогу, яка є найбільш необхідною народу України, який стикається з проблемами загальнонаціонального характеру. — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 24, 2022

Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощи Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.

По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.