В Украину прибыли 25 генераторов от правительства Японии – посольство

Их планируют использовать для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы, отметили в посольстве.
"Япония продолжит сотрудничать с международным сообществом, включая страны G7, чтобы оказывать помощь, наиболее необходимую народу Украины, который сталкивается с проблемами общенационального характера", – говорится в сообщении.
Японія продовжить співпрацювати з міжнародним співтовариством, включаючи країни G7, щоб надавати допомогу, яка є найбільш необхідною народу України, який стикається з проблемами загальнонаціонального характеру.— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 24, 2022
Правительство Японии 22 ноября решило предоставить чрезвычайную грантовую помощи Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн.
По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 24 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.