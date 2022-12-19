В Украину ввезли без налогов уже больше 235 тыс. импортных генераторов

По его словам, на сегодня в страну въехали без налогов и сборов 235,9 тыс. генераторов. Всего с начала 2022 года Украина приобрела за границей 510,3 тыс. генераторов.
"92% (217,3 тыс.) из них завезли юридические лица, 8% (18,6 тыс.) – физические лица", – говорится в сообщении.
13 декабря ВР утвердила законопроекты №8196 и №8197, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодекс, отменяя налоги на ввоз генераторов и освобождая от лицензирования хранение горючего для генераторов в объеме до 2 тыс. литров. Принятые нормы будут действовать до 1 мая 2023 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 16 декабря заявлял, что Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. высокомощных генерирующих установок.
"Малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов. Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок. Надеемся часть этих потребностей закрыть с помощью наших партнеров", – сказал он.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщил 11 декабря Шмыгаль. По его данным, потребуется около $1 млрд на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.
Президент России Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.