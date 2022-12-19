В Украину ввезли без налогов уже больше 235 тыс. импортных генераторов

По его словам, на сегодня в страну въехали без налогов и сборов 235,9 тыс. генераторов. Всего с начала 2022 года Украина приобрела за границей 510,3 тыс. генераторов.

"92% (217,3 тыс.) из них завезли юридические лица, 8% (18,6 тыс.) – физические лица", – говорится в сообщении.