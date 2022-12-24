В Херсонской области в результате российских обстрелов 24 декабря пострадало 68 человек – глава ОВА

"В настоящее время имеем страшную цифру… Известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонскую область. В Херсоне российская армия убила 10 человек", – заявил он.
Янушевич призвал жителей Херсонской области эвакуироваться.
"Особенно если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение. Для внутренне перемещенных лиц из Херсона есть свободные места жительства в других регионах", – написал глава ОВА.
24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.
По последним данным от Янушевича, погибло 10 человек, 55 пострадали. 18 из них – в тяжелом состоянии.