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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области в результате российских обстрелов 24 декабря пострадало 68 человек – глава ОВА

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Янушевич рассказал о ситуации в Херсонской области
Янушевич рассказал о ситуации в Херсонской области
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российского обстрела Херсонской области 24 декабря пострадало 68 человек. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В настоящее время имеем страшную цифру… Известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонскую область. В Херсоне российская армия убила 10 человек", – заявил он.

Янушевич призвал жителей Херсонской области эвакуироваться.

"Особенно если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение. Для внутренне перемещенных лиц из Херсона есть свободные места жительства в других регионах", – написал глава ОВА.

Контекст:

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

По последним данным от Янушевича, погибло 10 человек, 55 пострадали. 18 из них – в тяжелом состоянии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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