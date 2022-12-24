В Херсонской области в результате российских обстрелов 24 декабря пострадало 68 человек – глава ОВА

"В настоящее время имеем страшную цифру… Известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонскую область. В Херсоне российская армия убила 10 человек", – заявил он.

Янушевич призвал жителей Херсонской области эвакуироваться.

"Особенно если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение. Для внутренне перемещенных лиц из Херсона есть свободные места жительства в других регионах", – написал глава ОВА.