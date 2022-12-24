Российский обстрел Херсона. Число погибших возросло до 10 человек – глава ОВА

"На этот момент у нас 55 раненых. Часть людей погибла. У нас уже в результате обстрела по центру города, кроме 55 раненых, на этот момент 10 погибших. 18 раненых – в тяжелом состоянии", – сказал глава ОВА.

Янушевич напомнил, что оккупанты обстреливали центр Херсона из реактивных систем залпового огня "Град".

"Российские террористы обстреляли центр города. Они накрыли очень много зданий. Пострадали здания на улице Ришельевской, на улице Торговой. [...] Горели дома, автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада. Ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа. Также повреждены газогоны. На улице Красного Креста люди оказались под завалами. Работают спасатели", – сказал он.