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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский обстрел Херсона. Число погибших возросло до 10 человек – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Херсон 24 декабря
Оккупанты обстреляли Херсон 24 декабря
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Число погибших в результате российского обстрела Херсона 24 декабря возросло до 10 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"На этот момент у нас 55 раненых. Часть людей погибла. У нас уже в результате обстрела по центру города, кроме 55 раненых, на этот момент 10 погибших. 18 раненых – в тяжелом состоянии", – сказал глава ОВА.

Янушевич напомнил, что оккупанты обстреливали центр Херсона из реактивных систем залпового огня "Град".

"Российские террористы обстреляли центр города. Они накрыли очень много зданий. Пострадали здания на улице Ришельевской, на улице Торговой. [...] Горели дома, автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада. Ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа. Также повреждены газогоны. На улице Красного Креста люди оказались под завалами. Работают спасатели", – сказал он.

Контекст:

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людейПо данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Ранее прокуратура сообщала о восьми погибших мирных жителях и 17 раненых, в Офисе президента заявляли о семи погибших и 58 раненых.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Ярослав Янушевич
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