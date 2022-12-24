Подоляк: "Мирные инициативы Путина"? Россия хочет безнаказанно убивать

"Тем, кто предлагает принять во внимание "мирные инициативы" [президента России Владимира] Путина / [главы МИД России Сергея] Лаврова, напомню: просто сейчас Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева/Одессы, пытая гражданских в Мелитополе… Россия хочет безнаказанно убивать. Позволим?" – написал он.

Тим, хто пропонує взяти до уваги «мирні ініціативи Путіна/Лаврова, нагадаю: просто зараз Росія «веде переговори», вбиваючи жителів Херсона, стираючи з лиця землі Бахмут, руйнуючи енергетику Києва/Одеси, катуючи цивільних у Мелітополі … Росія хоче безкарно вбивати. Дозволимо? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Информация о жертвах отличается у разных ведомств. Прокуратура сообщила о восьми погибших мирных жителях и ранении 17, в Офисе президента – о семи погибших и 58 раненых.