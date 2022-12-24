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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: "Мирные инициативы Путина"? Россия хочет безнаказанно убивать

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Подоляк: Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона
Подоляк: Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона
Фото: ЕРА (архив)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 24 декабря в Twitter, что очередной обстрел Херсона российскими войсками свидетельствует о том, что Россия хочет безнаказанно убивать украинцев, а не вести переговоры о мире.

"Тем, кто предлагает принять во внимание "мирные инициативы" [президента России Владимира] Путина / [главы МИД России Сергея] Лаврова, напомню: просто сейчас Россия "ведет переговоры", убивая жителей Херсона, стирая с лица земли Бахмут, разрушая энергетику Киева/Одессы, пытая гражданских в Мелитополе… Россия хочет безнаказанно убивать. Позволим?" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людейПо данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Информация о жертвах отличается у разных ведомств. Прокуратура сообщила о восьми погибших мирных жителях и ранении 17, в Офисе президента – о семи погибших и 58 раненых.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". К 24 декабря, по данным Генштаба ВСУ, потери РФ составили более 101 тыс. человек личного состава убитыми.

15 ноября на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Херсон, Сергей Лавров, война, переговоры, вторжение, украинцы, война России против Украины, погибшие, Михаил Подоляк
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