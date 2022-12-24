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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел центра Херсона был массированным, погибло не менее восьми человек – прокуратура

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Оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО, сгорело шесть автомобилей
Оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО, сгорело шесть автомобилей
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

В результате обстрела центра Херсона 24 декабря погибло не менее восьми человек, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"По данным следствия, утром 24 декабря оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями местных жителей. В результате погибло по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 17 мирных жителей получили ранения. Несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, админздания и автотранспорт", – говорится в релизе. 

Обстрелы Херсона продолжаются, подчеркивают в прокуратуре. Правоохранители по факту удара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что обстрел произошел в 11.00 и велся из реактивных систем залпового огня. В результате атаки загорелось шесть автомобилей. Их тушили 40 минут. 

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает, что погибших – семь, а раненых – уже 58, в том числе 18 – в тяжелом состоянии. По его данным, Херсон обстреливали из "Градов". 

Контекст:

Тимошенко сообщал, что РФ обстреляла сегодня центр Херсона, когда там находилось много людей. Он информировал о пяти погибших и 35 раненых, 16 из которых – в тяжелом состоянии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, ГСЧС, прокуратура, раненые, РСЗО, война России против Украины, уголовное производство, погибшие
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