Обстрел центра Херсона был массированным, погибло не менее восьми человек – прокуратура

"По данным следствия, утром 24 декабря оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями местных жителей. В результате погибло по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 17 мирных жителей получили ранения. Несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, админздания и автотранспорт", – говорится в релизе.

Обстрелы Херсона продолжаются, подчеркивают в прокуратуре. Правоохранители по факту удара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что обстрел произошел в 11.00 и велся из реактивных систем залпового огня. В результате атаки загорелось шесть автомобилей. Их тушили 40 минут.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает, что погибших – семь, а раненых – уже 58, в том числе 18 – в тяжелом состоянии. По его данным, Херсон обстреливали из "Градов".