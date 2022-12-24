Число раненных в результате обстрела Херсона увеличилось, 16 человек – в тяжелом состоянии – ОП

Как минимум пять человек погибли в результате обстрела Херсона сегодня Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

По состоянию на 12.23 известно до 35 раненых, из которых 16 – в тяжелом состоянии, сообщил он.

Других деталей Тимошенко не привел, но опубликовал фотографии последствий атаки.

Ранее он информировал, что в результате обстрела центра Херсона погибло как минимум пять человек, 20 получили ранения. Удар пришелся по центру города, когда там находилось большое количество людей, отмечал Тимошенко.