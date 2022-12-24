Число раненных в результате обстрела Херсона увеличилось, 16 человек – в тяжелом состоянии – ОП

По состоянию на 12.23 известно до 35 раненых, из которых 16 – в тяжелом состоянии, сообщил он.
Других деталей Тимошенко не привел, но опубликовал фотографии последствий атаки.
Ранее он информировал, что в результате обстрела центра Херсона погибло как минимум пять человек, 20 получили ранения. Удар пришелся по центру города, когда там находилось большое количество людей, отмечал Тимошенко.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.