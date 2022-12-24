Оккупанты обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами – Центр национального сопротивления

"Российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его освободили ВСУ. Каждый день города обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу применяя фосфорные боеприпасы", – говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

"Россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Центр также опубликовал советы, что делать при поражении белым фосфором.

Херсон россияне 23 декабря обстреляли несколько раз. От одного из обстрелов погибли два мирных жителя, другой повредил здание детского садика.