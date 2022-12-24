Оккупанты обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами – Центр национального сопротивления

"Российские войска продолжают терроризировать Херсон после того, как его освободили ВСУ. Каждый день города обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. Сегодня же, 23 декабря, оккупанты нанесли удар по городу применяя фосфорные боеприпасы", – говорится в сообщении.
В Центре напомнили, что применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.
"Россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.
Центр также опубликовал советы, что делать при поражении белым фосфором.
Херсон россияне 23 декабря обстреляли несколько раз. От одного из обстрелов погибли два мирных жителя, другой повредил здание детского садика.
Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.
Тем не менее местные власти неоднократно сообщали об использовании россиянами фосфорных бомб в населенных пунктах: в Попасной (Луганская область), в Краматорске (Донецкая область), в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область), в Рубежном (Луганская область), в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область), в Мариуполе (Донецкая область), и множество других случаев.
Их применение подтверждали и сами оккупанты в разговорах, перехваченных ГУР.