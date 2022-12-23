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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Херсон, погибли два человека – Офис генпрокурора

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Обстрелы Херсона не прекращаются
Обстрелы Херсона не прекращаются
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

Российские оккупанты утром 23 декабря обстреляли Херсон. Об этом в Telegram сообщил Офис генпрокурора Украины.

По информации ведомства, в результате очередного удара по городу погибли двое местных жителей.

Помимо этого, в результате обстрела повреждены жилые дома, а также объекты критической инфраструктуры.

По предварительным данным, враг атаковал Херсон реактивными системами залпового огня.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

На местах прилетов работают прокуроры, следователи и эксперты. При этом обстрелы города не прекращаются.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Теги: Россия, Украина, Херсон, прокуратура, расследование, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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