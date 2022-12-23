Оккупанты утром обстреляли Херсон, погибли два человека – Офис генпрокурора

По информации ведомства, в результате очередного удара по городу погибли двое местных жителей.

Помимо этого, в результате обстрела повреждены жилые дома, а также объекты критической инфраструктуры.

По предварительным данным, враг атаковал Херсон реактивными системами залпового огня.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

На местах прилетов работают прокуроры, следователи и эксперты. При этом обстрелы города не прекращаются.